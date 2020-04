Genoeg van je collega’s? Je kunt nu een lama of geit mee laten vergaderen Martijn Tel

22 april 2020

16u59

Ben jij de gezichten van je collega's al zat? Niet gevreesd: vanaf nu kun je een geit, lama of ander boerderijdier laten meebellen.

Sweet Farm, een non-profitorganisatie voor dieren gevestigd in Half Moon Bay, Californië, kwam met dit ‘slimme idee’: de Goat 2 Meeting. De organisatie heeft 135 dieren klaarstaan die graag met jou mee bellen. Geiten, kippen, varkens, koeien: je kunt ze allemaal uitnodigen. Ideaal om dat Skype- of Zoom-moment met familie of collega’s nét wat vrolijker te maken.

Hoe werkt het?

Op de website sweetfarm.org schrijf je je in voor een bepaald aantal minuten met een dier. Dat is niet gratis: hoe langer je wilt bellen, hoe groter de donatie aan Sweet Farm, een organisatie die boerderijdieren redt en verzorgt, en mensen wil leren over de impact van de geïndustrialiseerde landbouw.



In coronatijd loopt de boerderij veel donaties mis. De inkomsten komen normaal gesproken voornamelijk van privétours en evenementen. Daarom kwamen ze met het idee om dat bezoekje aan de boerderij bij jou in de huiskamer te brengen. Tijdens het bellen krijg je een korte introductie over de boerderij en mag je daarna gewoon genieten van het zicht of al je vragen stellen.

Populair

Het videobellen met een geit of lama is inmiddels zo populair dat de organisatie de gigantische hoeveelheid aanvragen bijna niet meer aankan. Op de site is te lezen dat er hard gewerkt wordt om meer telefoontjes in te plannen. Enthousiastelingen kunnen zich op de wachtlijst zetten.