Geniet mee van deze stoere agenten die echt àlles geven op One Direction

23 juli 2018

Een politieteam uit de Amerikaanse staat North Carolina oogst veel sympathie met een video waarin ze playbacken op What makes you beautiful van One Direction. De agenten van het Cumberland County Sheriff's Office nemen zo deel aan de 'Lip Sync Challenge'-rage bij de Amerikaanse politie en vertellen hun baas "dat ze een boyband willen oprichten".

Agenten komen de jongste tijd vaak negatief in het nieuws en proberen met de grappige video's hun imago op te poetsen bij de bevolking. Deze kerels stopten alleszins veel werk in hun videoclip, die voorzien is van droneshots, waterpret en vuurwerk. Ze hangen zelfs ondersteboven en dansen bij cellen en op het dak van een gepantserde vrachtwagen.

