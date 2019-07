Geniale marketingtruc van Seth (11) leidt tot politiebezoek mvdb

19 juli 2019

07u42

De elfjarige Seth Parker uit Utah heeft de politie op zijn dak gekregen voor wat een geniale marketingtruc blijkt.

Het drankenstandje dat de jonge Amerikaan voor zijn huis in Brigham City bestiert, heeft veel bekijks. Niet moeilijk: op zijn zelfgemaakt reclamebord staat in koeien van letters ‘Ice Cold Beer’ geschreven. Een minderjarige die op straat alcohol verkoopt, dat kan toch niet? Het leidde dinsdag tot een oproep naar de politie, die even later poolshoogte kwam nemen.



De agenten stelden meteen vast dat er niets aan de hand was. Wie goed kijkt ziet dat boven ‘beer’ het woord ‘root’ staat geschreven. ‘Root beer’ is een zoethoudende én vooral alcoholvrije frisdrank. Agenten konden wel lachen om zijn inventieve reclame en deelden enkele foto’s op hun facebookpagina.



Als het van Seth afhangt, gaat hij nog de hele zomervakantie door met zijn bijverdienste. Volgens mama Alexis verkoopt haar zoon in deze zomerse dagen zo’n zestig flesjes per dag.