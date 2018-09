Geniaal: studenten hangen hun eigen McDonald's-poster op in filiaal, na 52 dagen hangt die er nog steeds mvdb

04 september 2018

23u53

Bron: NOS - BBC News 0 Het leukste van het web De Amerikaan Jevh Maravilla (21) heeft een schitterende grap uitgehaald in zijn lokale McDonald's-restaurant in Texas. Het viel de student op dat er geen enkele Aziaat staat op de foto's die het filiaal sieren. Samen met zijn vrienden besloot hij daar iets aan te doen. Ze creëerden hun eigen reclameposter en hingen die stiekem op aan een lege muur in het restaurant. Na 52 dagen hangt de foto er nog steeds.

De student met Filipijnse roots ging samen met een vriend in juni te werk. De twee poseerden geheel in de stijl van de fastfoodgigant met een hamburger en frietjes en bleven dat doen tot ze het perfecte plaatje hadden gekiekt. Vervolgens kroop er nog veel tijd in het bewerken van de foto. Het resultaat mocht niet uit de toon vallen met andere foto's in het restaurant.

Een kopieerbedrijf drukte de poster op het gewenste formaat af, waarop het meest riskante gedeelte van de 'undercover'-operatie aanbrak. De 'advertentie' ongemerkt ophangen in het filiaal. Jevh zocht en vond in de tweedehandswinkel een McDonald's-uniform en fabriceerde een nepbadge.

Enkele vrienden hielden een oogje in het zeil, terwijl de grappenmakers de poster aan de muur bevestigden. Missie geslaagd. Jevh haalde zijn stunt uit op 13 juli. De poster hangt er nog steeds, stelden de twee 52 dagen later met genoegen vast. De plaatselijke franchisenemer heeft niet de intentie om de foto weg te halen. "We zijn trots op de diversiteit in onze restaurants en we moedigen de creativiteit van deze studenten aan", liet hij optekenen aan Amerikaanse media.