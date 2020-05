Geniaal: Nathalie wil opnieuw naar McDonald’s, maar heeft geen auto... en komt met hilarische oplossing mvdb Bron: La Dernière Heure

03 mei 2020

00u32 12 La Louvière Je beschikt niet over een auto, maar wil toch opnieuw langs de heropende McDrive van McDonald’s? Een verloren zaak? Niet als je Nathalie Moermans heet. De Henegouwse, haar dochter en schoondochter knutselden uit wat dozen en tape een kartonnen auto bij elkaar en gingen vrijdag ermee in de rij staan aan het McDonald’s-filiaal in La Louvière. Met succes.

De meeste drive-ins van McDonald’s, Quick en Burger King zijn opnieuw open na wekenlange sluiting ten gevolge van het coronavirus. Klanten mogen sinds de heropening enkel vanuit hun auto langs de drive-ins. Iets wat ook Nathalie weet.



Zij had zin in hamburgers en frietjes en overtuigde haar dochter en schoondochter om aan het knippen en plakken te slaan. Uit wat verhuisdozen ontstond zo de ‘McDo Mobile’ waarmee ze op weg gingen naar het filiaal in de buurt.

Ze wekten op de parking meteen de aandacht van enkele agenten op ronde. “Ze kwamen niet meer bij van het lachen en vertelden ons dat we hun dag hadden opgefleurd”, verklaarde Nathalie aan La Dernière Heure. Ze mochten verder. Het gezelschap nam plaats in de wachtrij en had ook veel bekijks van de andere automobilisten. Nathalie & co gaven aan de microfoon hun bestelling door en stapten verder naar het doorgeefluik. “De medewerker van McDonald’s overhandigde het betalingsapparaat en besefte dan pas dat we in een kartonnen auto zaten. Hij riep meteen zijn collega’s en die kwamen foto’s nemen.”

“Het was een schitterende grap en we hebben niemand in gevaar gebracht”, verklaarde Moermans nog. De foto’s van hun stunt gaan viraal.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.