Gelukzak neemt eenmalig deel aan lotto en wint 1 miljoen dollar

27 februari 2020

10u26

Bron: UPI 0 Het leukste van het web Je hebt lottospelers die in hun hele leven niets winnen en je hebt gelukzakken zoals Daniel Schuman. De Amerikaan doet nooit mee met loterijen, maar kreeg een biljet van zijn vrouw cadeau. Met succes: hij won zo maar eventjes 1 miljoen dollar (bijna 914.000 euro) met de lotto van zijn thuisstaat, de Virginia Lottery. “Dit hadden we niet verwacht!”

Daniels echtgenote kocht het biljet voor de nieuwjaarstrekking in een filiaal van de 7-Eleven-keten in woonplaats Arlington. Zijn ticket 149613 stemde overeen met de getrokken lottoballetjes.



“Ik controleerde de nummers en ik deed het niet opnieuw. We stonden haast aan de grond genageld. Zoiets hadden we niet verwacht!”, liet hij het lottobedrijf weten. Schuman, advocaat van beroep, ging donderdag langs om zijn cheque op te halen.



Anders dan hier krijgt ook de winkel waar een lottowinnaar zijn biljet kocht een geldprijs. De filiaalhouder van de bewuste 7-Eleven krijgt 10.000 dollar uitgekeerd. De kersverse miljonair heeft naar eigen zeggen “geen directe plannen met het geld.”

