Geen trucage: Canadees bos ademt diep in en uit alsof het moe is

25 oktober 2018

16u27

Het bos is onthutst. Althans dat lijkt zo. Bomen wiebelen, de wind huilt en de aarde zucht. Alsof er een gigantisch paar longen onder de grond diep inademt.

The ground looks like it's breathing in this Quebec forest. pic.twitter.com/AeETAYJOdN Daniel Holland(@ DannyDutch) link

Het filmpje dat viraal gaat, werd in een bos in Sacré-Coeur in Canada gefilmd. Er is geen sprake van een aardbeving en het gaat ook niet om een of andere wraakzuchtige bosgod. De echte verklaring is een stuk minder fascinerend of angstaanjagend. De wind is simpelweg de dader.



Wat in het filmpje gebeurt, is een meteorologisch fenomeen waarbij drie elementen zich verenigen om deze ongewone scène te creëren. Wanneer het stormt, raakt de grond verzadigd door hevige regenval waardoor de grond rondom de wortels van bomen verzacht. En terwijl de wind doorheen de kruinen van de bomen waait, trekken de bomen hun wortels naar boven. De losse aarde en het mos bewegen mee.

Botsing van elementen

De botsing van elementen –water versus wind en wind versus aarde- zijn dus de oorzaak van dit natuurverschijnsel. Natuurexperts duiden wel dat de kans groot is dat de bomen zouden knappen als ze te lang worden ‘geplaagd' door de wind.



Als je teleurgesteld bent en hoopte dat het bos echt zuchtte en pufte, troost je dan maar met het feit dat bomen echt kunnen ademen. Iedere keer dat wij ademen, ademen we zuurstof in en koolstofdioxide (CO2) in. Bomen zetten die CO2 terug om in zuurstof. De grond ademt trouwens ook via kleine microben in de grondlaag.

