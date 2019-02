Geen rusthuis voor Terry (64): “Van de ene Holiday Inn naar de andere is goedkoper” jv

26 februari 2019

11u50 0 Het leukste van het web Texaan Terry Robison (64) ziet zijn pensioenleeftijd naderen, maar is niet van plan om ooit met zijn vrouw in een rusthuis te kruipen. Op Facebook berekende hij de voordelen van een lang verblijf in de hotelketen Holiday Inn. Meer dan 100.000 mensen deelden zijn voornemen. “Dit is fantastisch! Moet je delen”, reageerde iemand.

“Geen rusthuis voor ons. We zullen in een Holiday Inn inchecken!” Zo begon Terry Robison zijn Facebookpost nu bijna drie weken geleden. Intussen ging het bericht viraal en verscheen het overal in de Amerikaanse pers.

Volgens Robison biedt de hotelketen waar hij zijn oude dag wil slijten, niets dan voordelen. Om te beginnen al financieel. “De gemiddelde kostprijs van een rusthuis is 188 dollar per dag. Een lang verblijf voor senioren kost bij de Holiday Inn, korting inbegrepen, 59,23 dollar per dag”, weet Robison. Dat is 165 euro vs. 52 euro, zodat de Texaan dagelijks nog 113 euro overhoudt voor eten en ontspanning, als hij het hotel verkiest boven het rusthuis. Inbegrepen zijn gratis ontbijt én, in sommige filialen, happy hour.

Robison kan van nog meer comfort genieten in een hotel: spa, zwembad, fitnessruimte, waskot en lounge. In principe zijn zeep, tandpasta, scheermesjes en shampoo er gratis. “Voor 5 dollar aan fooien per dag zal het voltallige personeel zich uitsloven voor jou. Ze behandelen je als een klant, niet als een patiënt”, klinkt het overtuigd. Bovendien wordt alles wat stuk gaat kosteloos hersteld, met excuses na. “Als er iets misloopt met jezelf, bellen ze wel een ambulance... of de begrafenisondernemer.”

Om een plek in een bejaardentehuis te bemachtigen, moet je vaak maandenlang wachten, terwijl je in de Holiday Inn vandaag al kan reserveren, gaat hij verder. Zin in verandering van decor? Neem gewoon de voor bejaarden gratis bus naar de luchthaven. “En als je daar toch bent, vlieg ergens heen, anders blijf je je geld maar opsparen.”

Sowieso moet je niet per se in één Holiday Inn blijven. “Je kan van de ene Inn naar de andere trekken, zelfs van stad tot stad”, schrijft Robison op Facebook. “Wil je naar Hawaï? Ook daar hebben ze een Holiday Inn.” Keuze genoeg: de keten heeft meer dan 1.100 hotels.

Over reizen gesproken. De familie zal graag op bezoek komen, voorspelt Robison ten slotte. “Waarschijnlijk zullen ze er nog een minivakantie van een paar dagen bovenop doen. De kleinkinderen kunnen naar het zwembad. Wat kan ik nog meer wensen?”

Ziet er allemaal goed uit, maar de gezondheidszorg zou weleens het grootste probleem kunnen vormen voor de ambities van Robison. Hij gaat ervan uit dat het Amerikaanse Medicare hem een nieuwe heup zou betalen indien nodig - “en Holiday Inn zal je dan een upgrade naar een suite aanbieden voor de rest van je leven” - maar in de gewone verzekering zijn medische zorgen op lange termijn alvast niet zomaar inbegrepen. Die heb je dan weer wél in een rusthuis, wat de prijs daar, volgens wftv.com, ook opdrijft tot gemiddeld 222 euro per dag voor een privékamer.