Geen chips of snoep: deze automaat schenkt arme gezinnen drinkwater, nieuwe schoenen of een geit

30 november 2018

13u14

Bron: Daily Mail 0 Het leukste van het web Op verschillende plaatsen in de wereld verschenen automaten waarmee voorbijgangers voedsel, medische hulp of andere geschenken kunnen doneren aan arme gezinnen. Het verzamelde geld komt terecht bij liefdadigheidsinstellingen die de opbrengsten verdelen onder mensen die het hard nodig hebben. De ‘geef’-machines zijn een initiatief van de Mormoonse Kerk in de Verenigde Staten.

De automaat geeft de keuze uit verschillende geschenken, waaronder een nieuw paar schoenen, drinkwater of pasta. Betalen kan met een kredietkaart, waarna de gift uit de automaat in een doorzichtige bak onderaan valt. Bij grotere of immateriële geschenken, zoals een geit of een oogtest, valt een kaartje naar beneden. Andere beschikbare donaties zijn bijvoorbeeld een basketbal, een kalkoen voor het kerstmaal, een naaimachine, een kinderwagen of een pasje voor de metro.



“Deze automaten illustreren symbolisch hoe makkelijk het is om aan liefdadigheidsorganisaties te doneren”, schrijft de Kerk op zijn website. Het gedoneerde geld in de machines wordt verdeeld onder liefdadigheidsorganisaties zoals Unicef en WaterAid.



De machines werden vorig jaar al in verschillende Amerikaanse staten gezet, maar komen dit eindejaar ook op andere plaatsen in de wereld terecht, waaronder Londen in het Verenigd Koninkrijk en Manila op de Filipijnen.