Gecrashte bestuurder valt niet in afgrond dankzij hangende agent Kees Graafland

Agent Martin Willis kon verhinderen dat een gecrasht busje van een viaduct viel, door aan het wrak te hangen en zo te wachten op andere hulpdiensten. Het lukte. De diender redde het leven van de bestuurder en wordt sindsdien bedolven onder de vele lofuitingen. "Ik deed alleen maar mijn werk", aldus Martin.

Het waren vijftien zenuwslopende minuten voor Martin die afgelopen vrijdagochtend als eerste van de hulpdiensten arriveerde bij een gecrashte busje. IJzel had de wagen op de A1 bij Yorkshire tegen de vangrail langs de snelweg doen belanden. Toen de agent van de verkeerspolitie aankwam, balanceerde het wrak vervaarlijk op de rail. Geblutst, ondersteboven. De bestuurder hing nog in de gordels en de wind deed het busje bewegen, steeds iets meer.



"Het was erg eng", zegt Martin die eerst over het voorval twitterde en daarna vele interviews moest geven om zijn heldendaad te beschrijven. "Ik maakte me zorgen over het hard langsrijdende verkeer, dat dat misschien tegen ons aan zou rijden."

"Niet bewegen"

De man hing aan een wiel van het gecrashte voertuig om het zo te laten balanceren op de vangrail. Daarmee voorkwam hij dat de wagen en zijn bestuurder naar beneden vielen op een andere weg. Volgens de agent was de bestuurder kalm tijdens het gehele voorval, waarschijnlijk omdat hij zich niet bewust was van de zeer precaire situatie. "Ik zei hem kalm te blijven en dat hij, wat hij ook deed, vooral niet moest bewegen."



Tot Willis’ opluchting arriveerden na een kwartier andere hulptroepen. "Ik bleef maar denken wat er gebeurd zou zijn als het busje naar beneden was getuimeld en daarbij op het andere verkeer zou zijn geland… De snelweg kan best een enerverende plek zijn."

Lof

De 22-jarige bestuurder van het busje werd met lichte verwondingen naar een ziekenhuis in Leeds gebracht. Het busje werd met kabels de weg opgetrokken. Willis deelde de door de politie genomen foto's op Twitter en sindsdien wordt hij bejubeld op sociale media. Zelf blijft hij rustig onder alle aandacht. "Dank voor al jullie lieve woorden. Ik waarder het erg. Maar vanavond wordt het weer koud en het kan weer glad worden. Dus rij voorzichtig", twitterde hij gisteren dienstgetrouw onder zijn twitternaam Motorway Martin.

