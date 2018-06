Gans 'crasht' baseballwedstrijd en crasht dan tegen scorebord, maar komt er heelhuids vanaf Jef Artois

01 juni 2018

Een Canadese gans was woensdag de ster van de avond tijdens een baseballwedstrijd tussen de Detroit Tigers en de Los Angeles Angels. De vogel landde in het midden van het veld en was niet van plan om snel te vertrekken. Wanneer de gans dan toch wegvloog, knalde het snoeihard tegen het scorebord. Een dierenarts in het publiek ontfermde zich over het dier en liet het weer vrij. Schitterende beelden, allemaal voorzien van typisch Amerikaanse sportcommentaar.