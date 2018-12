Foutje: vrouw probeert om met elektrische wagen te tanken Erik Kouwenhoven

18 december 2018

12u15

Bron: AD 0

Een vrouw heeft in de Verenigde Staten geprobeerd om met haar puur elektrische auto te tanken. Maar Tesla’s lusten uiteraard alleen maar elektriciteit.

Twee mannen in de auto achter haar geloven hun ogen niet wanneer de dame voor hen op zoek gaat naar het benzineklepje van haar auto. Nou ja, haar auto: de kans is groot dat ze hem heeft geleend of gehuurd. Tenminste als de video echt is, want dat weet je tegenwoordig ook nooit zeker.

In de video besluit men haar uiteindelijk te vertellen dat ze met een tankpistool nergens terecht kan in de Tesla. Het lijkt er nog het meest op dat deze dame het slachtoffer is van een grap, waarbij haar gevraagd werd of ze met de auto wilde gaan tanken.