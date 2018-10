Fotograaf neemt perfecte verlovingsfoto zonder dat koppel het zelf doorheeft: “Help mij deze twee te vinden” HA

21 oktober 2018

08u49

Bron: CNN 79 Het leukste van het web De Amerikaanse freelance fotograaf Matt Dippel legde toevallig de perfecte verlovingsfoto vast, zonder dat het aanstaande echtpaar zelf iets in de gaten had. De man schakelt het internet in om de tortelduifjes op te sporen, meldt CNN.

Dippel vereeuwigde het aanzoek eerder deze maand in het Amerikaanse natuurpark Yosemite, in de staat Californië. De man wilde zijn reisgezel Josh aan Taft Point op de gevoelige plaat vastleggen, toen ineens het verliefde koppel opdook en de man door de knieën ging.

Het aanzoek werd volgens Drippel gevolgd door kussen en knuffels, waardoor hij ervan overtuigd is dat de vrouw volmondig “ja” zei. “Nadat ik het stel gefotografeerd had, haastte ik mij naar het uitkijkpunt om hun de foto te tonen, maar ze bleken al vertrokken. Ik heb aan zeker 20 of 25 voorbijgangers gevraagd of zij het duo op de afbeelding waren, maar zonder resultaat”, getuigt hij aan CNN.



Matt en Josh waren op roadtrip van Seattle naar Los Angeles toen ze in Yosemite National Park halt hielden. Terug thuis in Michigan besliste Drippel de foto de wereld in te sturen via Facebook. “Oké internet, ik heb je hulp nodig. Help mij deze twee te vinden. De foto werd genomen op 6 oktober aan Taft Point, in Yosemite National Park. Ik zou hen dolgraag vinden.”

De afbeelding werd afgelopen woensdag gepost op de sociaalnetwerksite en intussen al meer dan 13.000 keer gedeeld. Voorlopig zonder resultaat. “Hopelijk kom ik hen op het spoor”, zegt Druppel. “Ik zou ze graag een uitvergroot exemplaar van de foto bezorgen. Het is uiteindelijk een erg mooi beeld en een zeer bijzonder moment voor dat koppel”, besluit de fotograaf.