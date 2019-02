Foto van klein meisje dat vriendschap sluit met vreemde man op luchthaven vertedert het internet IB

08 februari 2019

03u43

Bron: news.com.au, stuff.co.nz 1 Het leukste van het web Een foto van een kleine peuter die vriendschap sluit met een vreemde man op een Amerikaanse luchthaven, verovert de harten van de internetgemeenschap. Het beeld, dat door de vader van het meisje gemaakt en online gedeeld werd, wekte wereldwijd vertedering op en wordt geprezen om de positieve boodschap die de vader meegeeft.

Motivatiespreker Kevin Armentrout was samen met zijn zestien maanden jonge dochtertje Carter Jean en zijn vrouw op weg van Las Vegas naar San Diego, toen het meisje “zoals gewoonlijk” in de vertrekhal een wandelingetje ging maken “om tegen zoveel mogelijk mensen hallo te zeggen.”

Al gauw kwam ze Joseph Wright tegen, die ook op zijn vliegtuig aan het wachten was. De zwarte man en het kleine meisje konden het al snel goed met elkaar vinden, getuige de vijfenveertig minuten lange conversatie die het paar hield over Snoopy en cartoons. Het kleine meisje bood de man snackjes aan, hij liet haar op zijn beurt zien hoe ze op zijn tablet tekeningen kon maken.

“Beste vrienden ondanks zovele verschillen”

De geamuseerde vader van Carter Jean legde het gemoedelijke tafereeltje vast en deelde het beeld de volgende dag op Facebook. “Terwijl ik naar hen keek terwijl ze die momenten samen deelden, kon ik mezelf niet helpen en dacht ik: ‘verschillende geslachten, verschillende rassen, verschillende generaties en de beste vrienden’. Dit is de wereld die ik voor haar wil”, schrijft Armentrout onder de foto. “In een land dat steeds te horen krijgt dat het zo diep verdeeld is door verschillende overtuigingen, wil ik dat haar leven gevuld is met momenten zoals deze… Niet liberaal of conservatief of republikeins of democratisch, socialistisch of kapitalistisch... gewoon ménselijk.”

Vervolgens richtte hij zich tot de man zelf. “Joseph uit Oklahoma, als dit bericht je toevallig bereikt, dan wil ik je bedanken omdat je mijn dochter hebt getoond wat vriendelijkheid en compassie betekenen. Blijf je licht uitstralen op de wereld.”

Het berichtje, dat aanvankelijk op Facebook verscheen, werd massaal gedeeld en heeft inmiddels inderdaad ook Joseph Wright bereikt. Volgens vrienden en familie van de man, die in de commentaren onder het bericht reageerden, verbaast deze foto hen niets. “Hij is de meest zachtaardige en lieve man die je je maar kan inbeelden.”

