FOTO'S. Zo vieren ze in Wieze de Oktoberfeesten na 31 jaar stilte FT

23 september 2018

08u57 0

Je hoeft niet naar Duitsland om je schaamteloos in lederhösen of een dirndl te hijsen, ook bij ons staat de intrede van de herfst gelijk aan Oktoberfest. Meer dan dertig jaar nadat 'de moeder áller Oktoberfeesten' de boeken dicht deed in Wieze, werd in de Oktoberhallen dit weekend weer verbroerderd bij pot en pint - óf liever pinten. Twee jaar lang werkte huidig eigenaar Gilbert Van Brempt aan zijn totaalspektakel - toch een vleugje Belgisch erfgoed. "Guilty pleasures zijn gewoon pleasures geworden", klonk het bij een trendwatcher eerder in deze krant. Want waarom zou je je schamen om plezier te maken, vonden ook de meer dan duizend aanwezigen? Een impressie van twee dagen alle remmen los (óók op de tonen van Jean-Marie Pfaff, die als special guest de micro ter hand nam).