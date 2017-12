FOTO'S: Meer dan 2.600 skiënde kerstmannen openen skiseizoen Verbier mvdb

17u23 0 AFP Het leukste van het web Meer dan 2.600 als kerstman verklede skiërs en snowboarders hebben zaterdag deelgenomen aan de opening van het skiseizoen in het Zwitserse Verbier.

Wie als kerstman naar het skioord in het gigantische gebied Les Quatres Vallées trok, had recht op een gratis skipas van een dag. De toeristische dienst legde zelfs een gratis trein vanuit Genève in. In totaal daagden 2.656 kerstmannen op, goed voor een nieuw Zwitsers record. Verbier wil met het evenement een plaatsje in het Guinness Recordboek verwerven. Of de recordpoging grootst aantal skiënde kerstmannen wordt erkend, is nog niet duidelijk.

Sinterklazen

Onder de aanwezigen zaten ook heel wat skiënde sinterklazen. Zowel het Franstalige (Saint-Nicolas) als het Duitstalige landsgedeelte (St. Nikolaus of Samichlaus of Santiglau) vieren het sinterklaasfeest in het Alpenland. Sinterklaas komt in Zwitserland niet uit Spanje, maar uit het bos.

