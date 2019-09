Footballclub neemt ontwerp over van jongetje dat op school werd gepest om zelfgemaakt shirt Redactie

08 september 2019

20u59

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Nolan werd eerst nog gepest op een basisschool in Florida, maar niet veel later is hij de held van de klas. De leerling wilde zo graag een T-shirt van zijn favoriete American footballclub dragen, dat hij besloot er zelf maar een in elkaar te knutselen. Het team van de University of Tennessee was zo onder de indruk dat hij en zijn klasgenootjes niet alleen allerlei fanwear kregen, de club nam zijn ontwerp zelfs over en maakt er een officieel shirt van.

Het is de juf van de jongen op de Altamonte Elementary School in Altamonte Springs die het aanvankelijk zielige verhaal afgelopen donderdag deelde op haar Facebookpagina. Elk jaar organiseert de school een ‘Kleurendag’ en worden de kinderen gevraagd zo kleurig mogelijk in hun klassen te verschijnen. Haar leerling wilde erg graag een shirt van zijn favoriete footballteam - de Tennessee Volunteers, het universiteitsteam van Tennessee - aan, maar had dat niet. In samenspraak met de lerares besloot hij dan een oranje shirt aan te trekken, zodat hij toch in de kleuren van het team zou rondlopen en gelijk kon meedoen aan de Kleurendag.



“Toen de dag was aangebroken, wilde hij me dolgraag zijn shirt laten zien”, schrijft juf Laura Snyder. “Ik was erg onder de indruk van hem. Niet alleen had hij een oranje shirt aan gedaan, hij had het zelfs verder opgeleukt met een zelf ontworpen logo.” ‘U.T.’ stond er op het witte A4-tje dat de jongen op de voorkant van zijn shirt had opgespeld.

Na het middaguur kwam de jongen opnieuw bij zijn juf langs. Nu barstte hij in huilen uit. Een aantal meisjes van school, die volgens Snyder geeneens meededen aan Kleurendag, hadden de jongen gepest om zijn logo. “Ik weet dat kinderen wreed kunnen zijn, en ik weet dat hij niet het meest elegante logo had ontworpen, maar dit kind gebruikte alles wat hem ter beschikking stond om mee te kunnen doen aan deze dag (hup Nolan!)”, schrijft Snyder. De onderwijzeres besloot het verhaal op Facebook te delen. Ze wilde graag een echt shirt van de University of Tennessee voor Nolan regelen en vraagt haar vrienden of zij ingangen hebben bij de club.

Laura Snyder 9/6/19 - UT really outdid themselves🧡!! I was so excited to surprise my student today!! I'm not even sure I can put into words his reaction. It was so heartwarming. My student was so amazed at all...

Kippenvel

Het bericht, met daarbij een aandoenlijke foto van het shirt van de jongen, gaat daarna al snel rond op het internet. Duizenden mensen delen de post en nog eens duizenden reageren erop. Daaronder vele fans van hetzelfde footballteam. Als het bericht dan ook een bestuurslid van de universiteit onder ogen komt, gaat het snel. De juf laat dezelfde dag nog in een update weten, dat de universiteit haar een hele doos met fanwear zal sturen om de jongen - en ook zijn klasgenootjes - een hart onder de riem te steken. Op vrijdag komt de grote bezorging al binnen.



Petjes, handdoeken, drinkbekers, tassen. Alles met het logo van het universiteitsteam. Snyder bedankt iedereen op Facebook. “High fives, omhelzingen, klopjes op de rug.” De trotse juf zag hoe Nolan door de anderen werd gefeliciteerd en bedankt. “Dat was geweldig om te zien.’’



“Mijn leerling was zo verrast door de bezorging. Hij deed trots zijn shirtje aan en zette een van de petjes op. Iedereen die het zag had kippenvel op zijn armen of tranen in zijn ogen. We legden hem uit dat hij veel mensen had geraakt met zijn actie.”

Lees verder onder de Facebookpost.

Laura Snyder This is a letter from my student's mom

Officieel shirt

Daarmee eindigt het verhaal niet. De fanshop van het universiteitsteam liet vrijdag via Twitter ook nog weten het zelfontworpen logo van de basisschoolleerling te verwerken tot een heus officieel fanshirt. “Deel in de trots van deze jonge Volunteers-fan en draag ook dit shirt!” Een deel van de opbrengst van de verkoop gaat naar een organisatie die zich inzet tegen pesten.

UT Knoxville on Twitter You asked for it, and @UTVolShop made it happen. 🍊👊 https://t.co/nBGYmyooC1