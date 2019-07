Finse hond Oukka houdt van jetskiën Redactie

13 juli 2019

14u56 0

Oukka is een Havanezer hond van 7 jaar oud en houdt van jetskiën. Hij is zo dol op zijn hobby dat hij rusteloos wordt als er een dag is dat hij niet op het Vanajavesi meer in Finland kan jetskiën. De kleine hond staat recht terwijl zijn baasje Timo de jetski bestuurt. Als het niet snel genoeg gaat beweegt Oukka zijn hoofd heen en weer totdat Timo door heeft dat hij meer gas moet geven. Oukka is nog nooit van de jetski gevallen.