Finnair past nummer 'ongeluksvlucht' 666 naar HEL(sinki) aan Tom Tates

15u35

Luchtvaartmaatschappij Finnair verandert op verzoek van bijgelovige passagiers het vluchtnummer van een toestel dat regelmatig, en ook vandaag (vrijdag de 13de), vliegt tussen de Deense hoofdstad Kopenhagen en de Finse hoofdstad Helsinki. Het gaat om vluchtnummer AY666 met de bestemming HEL (Helsinki). Volgens een zegsman associëren reizigers 666 met het getal van de duivel en HEL met het vagevuur.

Vanaf eind oktober heet de Finnair-vlucht AY954, maar de eindbestemming HEL wordt niet aangepast. Vandaag is het hoe dan ook de laatste vrijdag de 13de dat met het nummer AY666 wordt gevolgen. De bezetting van het toestel zou, aldus het bedrijf, normaal zijn geweest. "De afgelopen elf jaar is op de ongeluksdag in totaal 21 keer met vlucht AY666 gevlogen tussen Kopenhagen en Helsinki en er is nog nooit iets vreemd gebeurd", verzekerde de woordvoerder vandaag aan The Telegraph.

Eén van die AY666 naar HEL-vluchten was volgens hem extra bijzonder. Het toestel, een Airbus A320, was op 13 januari 2017 precies 13 jaar oud en vertrok ook nog eens op exact 13.00 uur richting Helsinki. Het opstijgen ging goed en ook de landing in Helsinki verliep vlekkeloos.

Finnair is niet de enige maatschappij die rekening houdt met bijgelovige passagiers. Zo hebben AirFrance, Iberia, Ryanair, AirTran, Continental, Air New Zealand, Lufthansa en Alaska Airlines geen gates met het nummer 13. Daarnaast heeft Lufthansa ook geen gatenummer 17, omdat dat een ongeluksgetal is in Brazilië. Op de Nederlandse luchthaven Schiphol is er wel een gate 13 en incheckbalies en kofferbanden met hetzelfde cijfer.