Filmpje van Duitse tiener die tot groot jolijt van zijn makkers bever een handje helpt gaat viraal Caspar Naber

31 oktober 2019

10u04

Vijf jongeren uit de omgeving van München hebben na een avondje stappen een wel heel bijzondere ontmoeting gehad met een bever. Die stak uiterst traag voor hun auto de weg over met een vers veroverde boomtak, maar had zich iets verkeken op de grootte. Daarop besloot een van de jongeren het beestje een handje te helpen.

Tot grote hilariteit van zijn vrienden, die het bijzondere voorval filmden, liet de bever doodgemoedereerd toe dat Alexander Oswald hem hielp met het dragen van de tak. “Een onvergetelijke ervaring’’, verklaarde de 19-jarige jongeman uit Deggendorf tegen de Passauer Neue Presse. Zijn maten en hij waren zondagmorgen omstreeks 04.00 uur op de terugweg naar huis toen ze in het schijnsel van de koplampen plotseling een bever in de berm zagen. Het beest wilde oversteken maar durfde ogenschijnlijk niet.

De jongeren reden door maar besloten even later om te keren. “We waren bang dat iemand het beest omver zou rijden. Op de bewuste plek zagen we dat de bever het struikgewas weer was ingegaan. Al snel hoorden we geritsel en zagen we het dier weer tevoorschijn komen met een wel heel lange tak. De bever had er zichtbaar moeite mee, maar waagde het er desondanks op de weg over te steken. Ik vond het zo aandoenlijk dat ik besloot hem een handje te helpen. De bever stopte even en keek achterom toen ik het andere uiteinde van de tak oppakte. Maar daarna liep hij weer doodleuk door met mij achter zich aan. Mijn vrienden kwamen niet meer bij’’, zegt Oswald.

Een van de vijf jongeren plaatste de beelden van de bijzondere ontmoeting op Facebook. Daar gingen ze al snel viraal. Regionale media pikten het verhaal op, gisteren gevolgd door de landelijke media in Duitsland. Als klap op de vuurpijl was het filmpje op tv te zien in de avondjournaals.