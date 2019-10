Filipijnse wurmt zich in 2,5 kilo kleren om extra kosten op bagage te besparen Sven Van Malderen

18 oktober 2019

14u13

Bron: Daily Mail 0 Het leukste van het web Wat te doen als je handbagage negen kilo weegt, maar vanaf zeven kilo extra moet betalen? Ga dan gewoon met wat extra kleren op het vliegtuig zitten. Gel Rodriguez voegde de daad bij het woord en pronkte met het grappige resultaat op haar Facebookprofiel.

“Twee kilo te veel? Geen probleem, dacht ik”, aldus de Filipijnse. En dus wurmde ze zich in een vijftal T-shirts, drie broekjes en drie jassen. Resultaat: haar koffer woog nog slechts 6,5 kilo. Zowaar vijfhonderd gram te veel bespaard dus.

“Maar achteraf bekeken ga ik dit toch niet meer doen. Het was echt heet”, stelde Gel.

Haar foto was goed voor ruim 33.000 likes en werd meer dan 20.000 keer gedeeld. “Als ik geweten had dat het zo’n succes zou worden, had ik wel beter geposeerd”, grapte ze.

Natuurlijk is Gel lang niet de eerste die dit trucje uitprobeert, maar sommigen reageren toch nog verrast. “Waarom heb ik daar niet aan gedacht? Ik was toen zo dom om enkele van mijn spullen in de vuilbak te gooien”, klinkt het onder meer.

