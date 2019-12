Fietsende Brit creëert in 9 uur rendier op Strava mvdb

10 december 2019

21u57

Bron: Evening Standard 14 Het leukste van het web Bijna kerst, dus tijd voor Anthony Hoyte om zijn jaarlijkse specialiteit wereldkundig te maken: een traject fietsen waardoor er een figuur ontstaat op de sport-app Strava. De Brit trapte vorig jaar nog een kerstman bij elkaar, dit jaar peddelde hij een rendier.

De 51-jarige Hoyte - zeg maar de Pedaling Picasso - realiseerde zijn creatie in precies negen uur. Hij legde op die tijd bijna 129 kilometer af in noordelijk Londen. De vijftiger is redelijk tevreden over het resultaat. “Het is pas wanneer je thuiskomt en de gegevens oplaadt, dat je het resultaat kunt zien. Je weet dus niet of het goed is of niet”, liet hij optekenen aan de Evening Standard.



Hoyte viel onderweg soms zonder GPS-signaal en maakte naar eigen zeggen enkele foutjes die wellicht niemand zal opmerken. “Ik ben tevreden, het ziet eruit zoals ik het voor ogen had.” Hij startte met zijn kunstwerkjes in 2016. De man legt de limiet op maximum tien uur fietsen. Het kwam tot nu toe maar een keer voor dat hij daadwerkelijk zo lang op zijn tweewieler zat. Dat was in 2017, toen hij slaagde in zijn sneeuwmantraject.

Happy Christmas @birmingham_live

Check out my festive 'Strava art', a 41-mile gps-tracked 'drawing' I cycled round Birmingham! #brum #stravaart #gpsart #FatherChristmas pic.twitter.com/Dc8NDIcS1v Anthony Hoyte(@ anthoyte) link

A reminder that I need to crack on and plan this year's Christmas special @Strava art ...#stravaart #gpsart #gpsdoodle https://t.co/FD1jxJdiiF Anthony Hoyte(@ anthoyte) link