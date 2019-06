Felix De Clerck zoekt hulp bij openen mysterieuze oude kluis. Twitter schiet meteen te hulp en het is hilarisch KVDS

07 juni 2019

07u35 0 Het Leukste van het Web Felix De Clerck (35) heeft op Twitter een oproep gedaan om hulp bij het openen van een mysterieuze oude kluis. De CD&V-politicus uit Kortrijk kreeg meteen een heleboel tips. En hilarische reacties. “Daarin zit dat hoorapparaatje van CD&V om berichten van het middenveld te horen. Al 30 jaar zoek”, klinkt het onder meer.

De Clerck duwde de afgelopen verkiezingen de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement, maar haalde het niet ondanks ruim 10.000 voorkeurstemmen. Hij is nu op zoek naar een nieuwe job.

Roestig

Eergisteren wendde hij zich tot Twitter met een oproep om hulp. En het onderwerp was een oude kluis. “Toen ik hier 30 jaar geleden woonde, stond deze kluis er al”, schrijft hij bij enkele foto’s van een roestige safe met een viervoudig letterslot. “Nu nog. Mijn nieuwsgierige aard kan dit niet aan. Iemand die weet hoe ze open te krijgen? Dieven die eens willen oefenen?”





Zelf zegt hij geen enkel idee te hebben wat erin kan zitten. “In mijn wildste dromen ligt daar natuurlijk tonnen cash in, maar evengoed een dooie mus. Liefst dus een goedkope oplossing.” (lees hieronder verder)

Het duurde niet lang voor de reacties binnenliepen. Sommigen grapten dat het verdwenen paneel van de Rechtvaardige Rechters van de gebroeders Van Eyck er misschien in verborgen zat. “Aangifte doen bij parket in Gent van een mogelijk spoor in dossier ‘Rechtvaardige Rechters’. Kluis is morgen open”, klinkt het. Anderen suggereren om op zoek te gaan de Canadese toerist die erin slaagde om in één keer de juiste cijfercombinatie te raden van een kluis in een museum in Alberta. Die was al sinds de jaren 70 niet meer geopend en bleek een oude loonbrief en een notaboekje te bevatten.

Enkele Twitteraars kozen voor het grovere werk en stelden voor om de safe op te blazen of het slot eruit te boren. “Ik heb daar wel de juiste boren/snijschijven voor”, zegt iemand.

Lieven Scheire

Radiomaker Koen Fillet suggereerde dan weer een minder destructieve manier om de inhoud te checken en doet een beroep op wetenschapper Lieven Scheire. Die kwam meteen met een voorstel. “Inhoud wordt moeilijk als het een metalen wand is. Maar ik zou proberen het type te achterhalen om te weten te komen hoe het slotsysteem binnenin werkt. Dan zou het misschien kunnen lukken met de klassieke stethoscoop, op geluid van het mechaniekske.” (lees hieronder verder)

Op zeker moment wordt het mysterie over de inhoud zelfs nog groter als een berichtje uit de buurt binnenloopt. “Felix, bij ons staat er ook zo één die we niet kunnen opendoen”, klinkt het. “Misschien zit de helft van de ‘schat’ of ‘buit’ in nr (onleesbaar gemaakt, red.) in de straat en de rest bij ons in nr (onleesbaar gemaakt, red.)?” (lees hieronder verder)

Over wat er in de kluis kan zitten, zijn de grapjes trouwens nooit ver weg. Zeker niet na het verlies van CD&V bij de recentste verkiezingen. “Wie weet zitten er een pak aloude CVP-kiezertjes in”, zegt iemand. En “dat hoorapparaatje van CD&V om berichten van het middenveld te horen. Al 30 jaar zoek”. Een ander suggereert een belastinginspecteur te bellen: “Die vinden overal centjes.”

Bijna half miljoen mogelijkheden

Niet om iemand te ontmoedigen, maar voor wie alle combinaties zou willen afgaan: statistisch gezien zijn er bijna een half miljoen mogelijkheden, 456.976 om precies te zijn. Per slot zijn er immers 26 mogelijkheden (de 26 letters van het alfabet) en omdat er 4 sloten zijn, betekent dat 26 x 26 x 26 x 26 mogelijke combinaties.