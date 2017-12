Fantastisch: deze 'Sinterklaas van Hoboken' schreef de leukste (en modernste) brief FT

Bron: Twitter 1 Klaas De Scheirder & RV Het leukste van het web Sommige papa's beleven een geweldige week, want zij mochten even Sinterklaas spelen. Ook de vader van Eva Teblick en haar zus uit Hoboken. De 'Sinterklaas van Hoboken' - zoals hij zichzelf noemt - maakte zelfs een apart e-mailadres om zijn dochters te verrassen. Géén oude grijsaard hier, maar wel de hipste die vandaag ergens z'n hoofd heeft laten zien. De brief wordt intussen massaal geliket op Twitter. Met reden.

"Een geweldige actie", vindt het merendeel van de Twitteraars. Sommigen willen vader Teblick zelfs een award toeschuiven. Anderen vinden hem 'legend'. De brief van de Sint van Hoboken gaat over de tongen. Hij werd speciaal verstuurd van het e-mailadres sintvanhoboken@hotmail.com en hier en daar opgefrist met een eigentijdse emoticon. Hieronder lees je hem volledig.

Lieve kinderen,

Wat moest ik lachen toen ik zag dat er bij jullie nog een brief lag. Dat is toch niet meer van deze moderne tijden? Ook de Sint heeft ondertussen een smartphone, iPad en mailadres per gemeente. Dit is wel maar twee dagen per jaar in gebruik, wanneer ik passeer in jullie dorp of gemeente.

Ik kijk sinds dit jaar ook niet meer in mijn grote boek, maar zoek alles op het web en Facebook. Om geen problemen te krijgen met jullie papa en mama, zet ik deze ook steeds in cc. Ik heb ook mijn paard Slechtweervandaag definitief op stal gezet. Ik rij nu met een witte Tesla. Gedaan met al die kak op te kuisen.

Op Sintagoogle zag ik dat jullie dit jaar weer veel te veel ruzie hebben gemaakt en belachelijke discussies hebben gevoerd. Dit mag nu wel stoppen, want goede lieve zussen doen dit niet. Hoe verschillen ze ook zijn. Wel leuk dat jullie samen naar de Ketnetkroket gingen, haha.

MAAR!!!!!! Wat hebben jullie beiden toch mooi gepresteerd in jullie studies. Heel knap en wat moeten jullie ouders trots zijn.

Groeten van Sinterklaas

PS: Piet is in Spanje gebleven na al die zever over zijn kleur.

Wanneer uw papa nog steeds Sinterklaas wil spelen, en er zelfs een apart email adres voor maakt... help x