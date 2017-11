Fan van Disneyfilm Frozen heeft net iets schokkends ontdekt over ouders van Elza Koen Van De Sype

08u59

Bron: Imgur 10 Disney Het leukste van het web De populaire Disneyfilm Frozen viert dit weekend zijn vierde verjaardag, maar nog altijd merken fans nieuwe elementen op als ze de prent herbekijken. Op Imgur deelde een Disneyfan twee dagen geleden iets schokkends dat hij pas ontdekte over de ouders van hoofdpersonage Elza.

Hij realiseerde zich plots dat er iets niet klopte toen hij de scene herbekeek waarin Hans – een van de slechteriken – Elza in een kerker gevangen houdt. Daarbij heeft ze speciale handboeien om die haar krachten in bedwang houden. Alleen, er waren maar drie mensen die wisten van de magische krachten van Elza en dat die in haar handen scholen: Elza, haar vader en haar moeder. (lees hieronder verder)

Disney

Daaruit concludeert de fan dat de kerker met de handboeien gebouwd werd door de ouders van Elza, zodat ze hun eigen dochter onder controle konden houden mocht ze ooit ontsporen. “Het type boeien dat ze draagt, is duidelijk op maat gemaakt voor haar. Hans kan ze niet vervaardigd hebben omdat hij niet wist dat het bedekken van haar handen haar krachten kon beteugelen. Hij had ook niet de tijd of de middelen om ze te maken. De enigen die het wisten, waren haar ouders. Zij maakten een speciale cel voor hun dochter, voor het geval ze de controle zou verliezen.”

De theorie werd in twee dagen tijd al meer dan een kwart miljoen keer bekeken.

