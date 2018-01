Familie bestelt fotoreportage maar krijgt ander resultaat dan verwacht Koen Van De Sype

13u53

Bron: Facebook 2 Facebook Het leukste van het web “Dit is geen grap. We hebben een fotograaf – die beweerde een professional te zijn – tussen de 160 en de 200 euro betaald voor een fotoshoot van onze familie. Moet je eens zien wat we kregen.” Dat heeft de Amerikaanse Pam Zaring op Facebook gepost bij een reeks merkwaardige beelden. De foto’s werden in twee dagen tijd al meer dan 350.000 keer gedeeld en 328.000 keer geliket.

De familie had leuke beelden verwacht van iedereen, want het was een prachtige dag. Maar ze kregen iets heel anders toegestuurd. En het bleek zelfs met opzet zo te zijn gedaan.

Schaduwen

“De fotografe zei dat de schaduwen erg slecht waren op de prachtige, heldere, zonnige dag en dat haar leraar haar nooit had geleerd hoe ze foto’s moest bewerken”, doet de vrouw haar verhaal. “Deel gerust, ik heb in jaren niet meer zo hard gelachen. Dit kan je gewoonweg niet verzinnen.” (lees hieronder verder)

Sommigen toonden zich sceptisch bij het verhaal, maar Pam verzekerde hen ervan dat het wel degelijk waar is. “Dit is het eindresultaat dat ik gisteren met de post kreeg. Ik maakte me enkele maanden terug al kwaad, toen ze ons maar niets stuurde. Ik had me er al op voorbereid dat ik opgelicht was en mijn geld nooit zou terugzien. We kunnen er nu wel mee lachen, maar het is wel het duurste grapje ooit.”

Anderen hebben medelijden. “Dit is vreselijk. Je hebt toch je geld teruggeëist?”, vraagt iemand. Het antwoord is negatief: “Nee, ze staat achter haar werk.”