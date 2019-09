Extreme fietser breekt record op 37 verdiepingen van hotel in Berlijn jv

11 september 2019

17u23

Bron: dpa 0 Het leukste van het web Een Pool heeft in Berlijn met een speciale fiets zijn eigen Guinness-record gebroken. Zes maal reed Krystian Herba (38) de trappen van het 37 verdiepingen tellende hotel Park Inn op de Alexanderplatz op en af, in totaal dus 222 verdiepingen, deelde een woordvoerder van de Poolse toeristische dienst mee.

Twee uur, vier minuten en negen seconden deed de sportman erover om de 3.581 treden op en af te springen, zonder één keer van de fiets af te stappen.

Al in 2016 vestigde Herba een record in de Willis Tower in Chicago. Daar fietste hij volgens Guinness World Records over 3.461 treden in drie uur en 45 seconden.

Naar eigen zeggen beklom Herba al zeventien wolkenkrabbers in dertien landen met zijn trialbike, een speciale fiets zonder vering en zadel.