Excentrieke Britse aristocraat (72) zoekt jonge vrouw/huishoudster om erfgenaam te baren: "Ze moet twee kastelen kunnen runnen en met een helikopter kunnen vliegen"

08 september 2018

07u50

Bron: Good Morning Britain, The Independent, Twitter 36 Het leukste van het web De 72-jarige excentrieke Britse miljonair en aristocraat Sir Benjamin Slade is op zoek naar een vrouw die zijn erfgenaam wil baren. De man, een verre nazaat van de oude koning Charles II, heeft een lijst bizarre eisen waar zijn ‘toekomstige’ aan moet voldoen, maar hoopt door zijn kredietkaart in de strijd te gooien, toch een jongere vrouw te kunnen strikken. De man deed zijn verhaal aan de verblufte presentatoren van Good Morning Britain.

Al een jaar geleden begon de Britse miljonair en aristocraat, die in een groot dertiende-eeuws kasteel in de buurt van Somerset woont, zijn zoektocht naar een jongere partner. “Ik heb een erfgenaam nodig, en ook één reserve”, zegt Slade, die een voorkeur heeft voor zoons, al mogen meisjes ‘desnoods’ ook.

lees verder onder de tweet:

It’s safe to say Sir Benjamin Slade has high standards! But is a helicopter licence and the ability to run two castles high on your list of priorities for a potential partner? pic.twitter.com/t5SzbD46Yx This Morning(@ thismorning) link

Huishoudster

De vrouw in kwestie hoeft niet per se op Slade te vallen en mag best lesbisch zijn. Wél moet ze haar mannetje kunnen staan op de schietbaan én naast haar rijbewijs beschikken over een pilootlicentie om met helikopters te mogen vliegen. Bovendien moet ze dus bereid zijn om een erfgenaam te produceren. De laatste keiharde voorwaarde is dan ook haar leeftijd: die moet tussen de dertig en veertig jaar zijn, de 'vruchtbare jaren', volgens Slade. Als ze ervaring heeft met het runnen van een kasteel (Slade bezit er maar liefst twee) dan is dat helemaal mooi meegenomen, net als een achtergrond in boekhouden. "Een goede echtgenote is een extra goede deal: dat scheelt je weer in de kosten voor een huishoudster. Een vrouw die het huis bestiert én een erfgenaam produceert: dat zijn twee vliegen in een klap!"

'The Bucket residence, lady of the house speaking!'



Sir Benjamin Slade, who owns two castles in Somerset, is looking for a new 'lady of the house' - but you'll need to be able to fly a helicopter, pick curtains and run his business too... pic.twitter.com/OfopoGZgSN Good Morning Britain(@ GMB) link

Slade zegt verder op kleine vrouwen te vallen: dames die maximaal 1,67 meter groot zijn, liggen dus al meteen een streepje voor. Ténzij ze uit een land komt dat met een 'i' begint of groen in de nationale vlag heeft, dan is ze kansloos – al maakt de excentrieke aristocraat naar eigen zeggen graag een uitzondering voor Italiaanse vrouwen.

"Gezelschap"

Uiteindelijk is het Slade niet alleen om een erfgenaam te doen, maar ook om het gezelschap en de "gemeenschappelijke interesses" die hij met een eventuele partner zou kunnen delen. "Ik heb dan ook mijn tactiek aangepast", zegt de miljonair, die al een jaar naar een geschikte vrouw zoekt. Met eerdere 'kandidates' klikte het niet, sommigen waren te oud om nog aan kinderen te beginnen of wilden dat niet meer. "Ik zeg nu dat het me om de romantiek gaat en ik gooi mijn kredietkaart in de strijd zodat ze kan gaan shoppen tot ze erbij neer valt", legt de miljonair zijn veranderde tactiek uit. "Ik wil haar mee naar exotische plekken nemen en ik hou erg van lekkere maaltijden en geheime vakanties. Dat is nu mijn insteek."

De 72-jarige aristocraat vindt in elk geval dat hij klaar is voor de toekomst, aangezien hij "een heel leuk leven, maar nooit een eigen gezin" gehad heeft. "Vanwege mijn leeftijd kom ik niet in aanmerking om een kind te adopteren", besluit hij droog.

