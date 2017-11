Ex-spion verklapt hoe je veel kan onthouden zonder iets op te schrijven avh

Warren Reed is een ex-spion voor de Britse geheime dienst MI6. Tijdens zijn trainingen leerde hij een simpele maar efficiënte techniek om zoveel mogelijk informatie te onthouden zonder iets op te schrijven. Het geheim ligt in beeldassociatie.

Dingen onthouden kan voor een spion het verschil betekenen tussen leven of dood, zo vertelt Reed aan Business Insider Australia. “Spionnen zijn ook maar mensen en ze kunnen nerveus zijn. Zodra je jezelf verraadt, is het voorbij”, zegt Reed. “Dan word je snel van straat geplukt, gemarteld en gedood. Een van de stomste dingen die je kunt doen, is zeggen: ‘Ik pak even pen en papier en schrijf het op.’”

Beeldassociatie

Reed zorgde er met ‘beeldassociatie’ voor dat hij ongelofelijk veel dingen kon onthouden. Het komt erop neer twee dingen te onthouden: een bekend element gekoppeld aan een onbekend element.

Voor de bekende elementen kies je jouw thuis. Beeld je het huis in waar je als kind bent opgegroeid. Beeld je alle kamers, hoekjes en gangen in en creëer vervolgens een traject in je huis. Onthoud alle hoekjes en kantjes die je op je traject passeert.

Daarna koppel je alle onbekende elementen aan plekken op het traject. Bekijk welke informatie je zeker moet onthouden en koppel ze vervolgens aan je traject. Op die manier kan je veel gemakkelijker cijfercodes, letters, namen, coördinaten, enzovoort onthouden.

5 stappen

Stap 1: deel alle informatie op in elementen. Haal bijvoorbeeld uit een gesprek de belangrijkste elementen die je zeker moet onthouden.

Stap 2: verdeel die elementen over je traject. Een belangrijke code leg je bijvoorbeeld op een boekenplank.

Stap 3: maak van elk element een karikatuur. Hoe meer een element opvalt, hoe beter je het zal onthouden. Cijfers koppel je bijvoorbeeld best aan een menselijke eigenschap, zoals smakken of knarsen.

Stap 4: wanneer alle elementen op de juiste plaats liggen, wandel je nog eens door je denkbeeldige huis.

Stap 5: koppel het bekende aan het onbekende.

Met deze methode kon Reed ongeveer honderd elementen onthouden.

