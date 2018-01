Ex-juf maakt videoclip tegen 'brillenpesters' Redactie

25 januari 2018

Griet Christiaens werkte 10 jaar als kleuterleidster in Avelgem. Ze maakte een carrièreswitch, kwam in de optiekzaak van haar man en bouwde daar een kinderoptiek uit. Maar eens een leerkracht, altijd een leerkracht. Ook buiten de schoolmuren. Kinderen die gepest worden, worden ook wel eens uitgelachen met hun bril, de stand van de ogen, oogpleister... Daarom bracht Griet allerlei mensen uit de kunstwereld samen en maakte samen met de brillende klantjes een lied en videoclip om brillen een hip imago te geven en brillende kinderen zekerder van hun stuk te maken. Want zeg nu zelf: een cool brillenlied met videoclip, waar brillende kinderen in meezingen en dansen, dat is toch vet. Oordeelt u zelf...