Ex-butler Buckingham Palace (63) trekt met stapel cv's naar station van Leeds: "Plots willen ze mij allemaal"

08 september 2020

De 63-jarige Trevor Walford verloor zijn job door de lockdown in Engeland. Solliciteren in coronatijden verliep zo moeizaam dat hij vorige week dan maar met zijn cv's naar het station van Leeds trok. Op een pancarte schreef hij: 'Ik wil graag werken, neem mijn cv mee.' Het werd een succes: "Ik solliciteer al twee maanden bij cateringbedrijven en kreeg nooit antwoord en nu willen ze mij plots allemaal leren kennen."

Trevor Walford, nu 63, was vijftien toen hij zijn eerste job versierde als butler op Buckingham Palace. Later ging hij jarenlang aan de slag in hotels, onder meer in het Ritz. Hij werkte de voorbije zestien jaar als restaurantmanager bij Saga Cruises, maar speelde die job kwijt door de lockdown. ‘Ik ben geen 23 meer, wie zal mij nog willen?’, dacht hij. Honderden sollicitatiebrieven schreef hij naar eigen zeggen, zonder enig succes.

Hij besloot vorige week dan maar eens iets anders te proberen. Walford, uit Keighley op 30 kilometer van Leeds, maakte een pancarte met de tekst: ‘Ik wil werken, neem mijn cv mee.’ Daarmee trok hij naar het treinstation van Leeds. Hij gaf zijn cv mee aan iedereen die interesse had. Zijn actie viel op.

Walford werd overrompeld met mails en met berichtjes op sociale media, vaak van jongeren, voor wie hij een inspiratie blijkt te zijn. “Er is veel concurrentie op de markt”, aldus Walford. “Ik moedig jongeren aan om hetzelfde als ik te doen, om niet moedeloos te worden, naar buiten te gaan en hun cv uit te delen.”

Hij deed zijn verhaal ook op LinkedIn en heeft intussen al zeker twee ernstige sollicitatiegesprekken beet, bovenop enkele andere jobaanbiedingen.