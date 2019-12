Euforische tv-journaliste wint met lotto... maar is niet de enige mvdb

24 december 2019

16u08 0 Het leukste van het web De Spaanse tv-journaliste Natalia Escudero gilt het van blijdschap voor de camera’s uit omdat ze de hoofdprijs in de jaarlijkse kerstloterij heeft gewonnen. Ze deelt in euforie prompt mee dat ze “morgen niet komt werken”. Alleen: Escudero die net als half Spanje loten had gekocht, was lang niet de enige winnares van ‘El Gordo’ (‘De Vette’).

Het openbaar leven in Spanje valt voor de trekking van ‘El Gordo’ haast stil. De totale inzet bedroeg een astronomische 2,4 miljard euro. Andere loterijen keren hogere individuele bedragen uit, maar de totale vetpot is nergens groter. Dit jaar viel het winnende nummer al na acht minuten, goed voor voor vier miljoen euro. En die wordt verdeeld onder meerdere winnaars....



Escudero moest zich tevreden stellen met ‘slechts’ 5.000 euro, iets wat ze aanvankelijk nog niet lijkt te beseffen. In een latere tussenkomst sluit ze met een denkbeeldig sleuteltje haar mond en verontschuldigt ze zich voor haar “emotionele” reactie tijdens de uitzending.

Op sociale media gingen kijkers ervan uit dat Escudero miljoenen had gewonnen en meteen haar ontslag had ingediend. Het leverde haar een pak boze reacties op. De reporter met 25 jaar ervaring op de teller vindt niet dat ze gelogen heeft. “Ik ga op vakantie”, schreef ze op Twitter.

Lees ook: Grootste loterij ter wereld ‘El Gordo’ getrokken in Spanje: in totaal 2,4 miljard euro verloot

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte TVE(@ tve_tve) link

Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1, que se "ha venido arriba" en directo: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado [...] Y la lotería de conocer a toda esta gente". https://t.co/PdbwwySsTG #LoteríaRTVE @LaMananaTVE pic.twitter.com/2xIQRJMX8u RTVE(@ rtve) link