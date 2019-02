Er waren 400.000 Lego-steentjes nodig om deze kampeerauto op ware grootte te bouwen Niek Schenk

19 februari 2019

21u43

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web Twee Duitsers hebben uit 400.000 Lego-steentjes een VW T2 kampeerauto op ware grootte nagebouwd. Zelfs het interieur en hefdak zijn trouw aan het origineel. De 700 kilo wegende VW-bus is vanaf morgen te zien op een vakantiebeurs in München.

Bouwers Rene Hoffmeisters en Pascal Lenhard hebben er zes weken aan gewerkt. Eerst hebben zij met een 3D-programma het bouwplan gemaakt, onder meer om vroegtijdig te weten hoeveel bouwstenen er nodig zouden zijn.



Verder moest vooral de stijfheid van de zijwanden en de ramen berekend worden, zodat het bouwwerk niet zou instorten bij het betreden van het interieur. Als voorbeeld nam het duo de VW T2a kampeerbus, zoals die tussen 1967 en 1971 door Volkswagen is geproduceerd. Ook het origineel is op de vakantiebeurs in München te zien.