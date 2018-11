Er is nu ook Monopoly voor millennials en die valt niet bij iedereen in goede aarde KVDS

14 november 2018

15u51

Bron: Twitter 2 Het leukste van het web ‘Vergeet vastgoed. Je kan het je toch niet permitteren.’ Dat is de slagzin van de nieuwste versie van het bekende gezelschapsspel Monopoly: eentje voor millennials. Bedoeling is deze keer niet om zo veel mogelijk straten, huizen en hotels te kopen, maar om ervaringen op te doen. Want een eigen woning kan je je als millennial toch niet veroorloven. Niet iedereen kan ermee lachen.

Wie zich als millennial – geboren tussen 1980 en 2000 – al onzeker voelde over zijn financiële situatie, haalt de nieuwste versie van Monopoly misschien beter niet in huis. Spellenproducent Hasbro drukt iedereen daarmee immers met de neus op de feiten. (lees hieronder verder)

Aangezien millennials zich in het echte leven ook geen woning kunnen permitteren in een dure straat en gek zijn op nieuwe ervaringen, is het dat wat je moet najagen om te kunnen winnen. Een avocado eten, bijvoorbeeld, naar de kringloopwinkel gaan om spullen te kopen, bij een vriend op de bank slapen of een week lang mediteren op retraite. Rondstappen op het spelbord doe je met een emoji, een fiets, een camera of een hashtag. En wie de meeste schulden heeft, mag beginnen.





Niet iedereen lijkt het nieuwe spel echter te kunnen smaken, zo blijkt op Twitter. “Het is op een of andere manier even herkenbaar als neerbuigend”, klinkt het onder meer, en ook: “Millennial Monopoly lacht met de miserie van millennials. Je weet toch dat schulden en de stijgende huurprijzen de economie kapotmaken? Dit is idioot.” (lees hieronder verder)

The Monopoly Millennial Edition is somehow both relatable and condescending at the same time pic.twitter.com/Fw7yW086LR Kevin D. Bell(@ DRAnimate) link

@Hasbro ain’t shit lmfao Hahahaha Millennial Monopoly making fun of the struggles of millennials. You are aware that student debt and the rising cost of rent is crippling the economy 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️. Talking about idiotic. Goodie(@ Heygood4U) link

En ook: “Voor wie is dit spel eigenlijk gemaakt? Alsof we al niet genoeg over ons heen krijgen, lol. Een spel over het leven van millennials zou zeker ook het betalen van huur moeten omvatten. Veel huur. De meesten van ons kunnen het zich overigens ook niet permitteren om geld uit te geven aan ‘ervaringen’. Ik ben ontgoocheld.” (lees hieronder verder)

I'm not sure who @hasbro made Monopoly for Millennials for? As if we don't get shit on enough lol... A game about millennial life should absolutely include paying rent. A lot of it. The vast majority of us can't afford to spend money on "experiences." Anyway, disappointed. Sarah(@ SarahTeeRaymo) link

Anderen suggereren ook een Monopoly voor babyboomers, mensen die geboren werden net na de Tweede Wereldoorlog. “Daar kan je dan eigendommen kopen onder de prijs, gaan alleen mensen met een andere huidskleur naar de gevangenis en mag je elke keer je ‘start’ passeert klagen over millennials”, klinkt het enigszins bitter. (lees hieronder verder)

Next, Monopoly for Baby Boomers: where you buy property for below value price, only people of color go to jail, and when you pass “Go” you get to complain about Millennials!!! pic.twitter.com/Nb8vSl79AW Jon(@ jknit135) link

Voorlopig is het spel alleen nog maar in de Verenigde Staten te koop.