En toen kwam Bambi de Aldi binnengewandeld...

14u57

In een Aldi in de Amerikaanse staat Pennsylvania keken klanten nogal vreemd op toen ze plots een hert zagen ronddwalen in de gangen. Uiteindelijk is de politie het dier komen oppikken om het naar een veilige plek te brengen.

