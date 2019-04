En dan zwemt er plots een wilde jaguar naast jou Redactie

10 april 2019

08u09 0

Zeilliefhebber Darryl Lozano maakte met zijn boot een dagtocht op de Placencia lagune in Belize wanneer hij iets vreemds in het water opmerkt. Als hij dichterbij komt, wordt het mysterie duidelijk en blijkt het een prachtige jaguar te zijn. Darryl filmde de zwemmende katachtige toen hij op een paar meters kwam van het dier in het Mango Creek-gebied van het meer. “Daarom hou ik van het buitenleven. Wildlife is ongelooflijk’', zei de enthousiaste zeiler.