En dan zit er ineens een cheeta in je auto TK

29 maart 2018

14u01

Bron: KOMO 0

Britton Hayes was op safari in de Serengeti toen hij en zijn gids op drie jachtluipaarden stuitten. Eentje klom op de motorkap en eiste al hun aandacht op, waardoor ze te laat opmerkten dat een van zijn broers achterom was gelopen. Voor ze het wisten zat het dier op de achterbank. Britton bleef ijzig kalm en maakte geen oogcontact, zodat het dier hem niet als een bedreiging zou zien. "Het was toch een van de meest angstaanjagende momenten uit mijn leven", aldus de man. "Ik was doodsbang, maar gelukkig was hij snel weer weg."

Bron: Elisa Jaffe/KOMO