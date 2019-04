Emmalouise (19) heeft pas 45 minuten voor bevalling door dat ze zwanger is mvdb

05 april 2019

18u54

Bron: Metro 0 Het leukste van het web Pas 45 minuten voor de bevalling beseffen dat je zwanger bent. Dat overkwam de Schotse Emmalouise Leggate (19) op de ochtend van 17 juli 2018.

De jonge vrouw uit Glasgow ging de nacht ervoor gewoon slapen. ‘s Ochtends werd ze wakker met een bult op haar maag. Na een telefoontje met haar moeder achtte ze een ziekenhuisopname noodzakelijk. Emmalouises grootmoeder kwam haar even later ophalen. Zij was het, die als eerste zag dat Emmalouise misschien wel eens zwanger kon zijn. Dat lachte de adolescente eerst nog weg. Ze was niet gestopt met anticonceptie. Ook van ochtendmisselijkheid had ze geen last. “Toen ik de pil begon te nemen, bloedde ik een beetje, maar toen mijn maandstonden stopten, dacht ik dat dit net kwam door de pil. Ik had helemaal geen buikje. Ik merkte wel dat ik wat bijkwam, maar dat probeerde ik met wandelen en veel te bewegen te compenseren”, verklaarde ze aan de Britse nieuwssite Metro. Haar baby zat meer tegen haar rug aan dan tegen haar buik. Een zwangerschapstest achtte ze niet nodig, gezien ze geen enkele symptomen had.

Grootmoeder had het bij het rechte eind. En er was duidelijk haast bij, want tijdens de rit naar het ziekenhuis brak haar water. Eens geparkeerd spoedde oma zich naar binnen om een vroedvrouw te pakken te krijgen. “Kan je nog vijf minuten wachten?”, vroeg ze Emmalouise nog. De grootmoeder trof niet meteen medische hulp aan. Eens teruggekeerd bij de auto, bleek Emmalouise op de passagierszetel al bevallen van een kergezonde dochter. Het pas ter wereld gekomen kindje werd door haar overgrootmoeder in een deken uit de koffer gewikkeld, bij gebrek aan beter. Het meisje kreeg de naam Ciara mee. Het is al het tweede dochtertje van Emmalouise. De jonge mama is wat blij met haar kindje, maar zij en haar vriend Sean plannen geen verdere gezinsuitbreiding. De bijna-twintiger slikt niet langer de pil, maar heeft een spiraaltje laten plaatsen. Het geeft haar een veiliger gevoel, zegt ze. Ook neemt ze vanaf nu geregeld een zwangerschapstest.

Haar groetmoeder die ze ‘nanna’ noemede, is in oktober overleden. Emmalouise heeft als eerbetoon haar dochter deels naar oma vernoemd: Ciara’s tweede naam is Louise, de voornaam van wijlen nanna.