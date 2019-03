Emma vindt onverwacht trouwcadeau van haar overleden mama in de post Joeri Vlemings

14 maart 2019

12u25

Bron: BBC 0 Het leukste van het web Emma (38) uit het Britse Leicester treedt in augustus in het huwelijksbootje met haar verloofde Richard. Het trouwfeest staat sinds 2016 gepland, maar het jaar daarop overleed haar moeder. Afgelopen zaterdag vond Emma toch nog een huwelijksgeschenk van haar mama in de post. “Ik was helemaal van slag”, zegt ze.

Emma en Richard verloofden zich in 2016. Een maand later kreeg Emma’s moeder te horen dat ze een terminale longkanker had: ze had nog één tot twee jaar te leven. Emma hoopte dat haar mama het huwelijk nog zou kunnen meemaken, maar de zieke vrouw overleed in 2017. Vorige week werden Emma’s trouwschoenen bij haar thuis geleverd. Voor Emma was het een complete verrassing dat haar moeder die bleek te hebben betaald. Haar toekomstige man zat mee in de slag. “Ik was in shock”, reageert Emma.

Op de zolen van de schoenen ontdekte de aanstaande bruid ook nog een boodschap voor haar. Op de linkerschoen las ze: “Ik wou jou deze schenken op je huwelijksdag. Je trouwschoenen zijn mijn cadeau voor jou.” Emma had nog geen idee wie er achter het onverwachte geschenk zat. De tweede schoen gaf het antwoord: “Ik hoop dat je een magische dag beleeft. Heel veel liefde en knuffels van je mama”. Emma barstte in tranen uit. “Ik was helemaal van streek. Ik kon amper ademen, kon niks zeggen”, aldus Emma. “Het was zo moeilijk mijn trouwfeest te plannen zonder haar. Ik heb al wat afgehuild.”

De moeder van Emma was na de diagnose van kanker brieven beginnen schrijven naar haar familie. “Zelf ontving ik geen brief, ze kreeg de tijd er niet meer voor”, zegt Emma. “Daarom is dit zo bijzonder voor mij.”

Amanda Weise van de online shop Lace and Love die gespecialiseerd is in gepersonaliseerde schoenen is blij dat ze bij het ontroerende cadeau betrokken was. “Dit is waarschijnlijk het meest emotionele paar schoenen dat ik ooit zal maken”, zegt Weise aan de BBC. “Hopelijk zal het haar wat troost brengen die dag. Alsof ze met haar moeder naar het altaar zal stappen.”

Emma’s mama had een paar weken nadat Emma haar schoenen had besteld contact opgenomen met Weise. Ze vertelde de zaakvoerster meteen dat ze terminaal was en het huwelijk van haar dochter niet zou halen. Ze wou absoluut de schoenen betalen en het voorschot laten teruggeven aan Emma op de dag van de levering.