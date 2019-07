Elvis Presley ‘king of the road’ in Duitse steden waar hij dienstjaren doorbracht IB

De 'King of Rock 'n' Roll' zal voortaan het voetgangersverkeer regelen in het Duitse stadje Bad Nauheim in Hesse. Vandaag werd een voetgangerslicht geïnstalleerd met de beeltenis van Elvis Presley erop, als herinnering aan de periode die de zanger tijdens zijn dienstjaren in de stad doorbracht.

Op het voetgangerslicht is een silhouetje van Presley te zien, compleet met gitaar, kuif en uitgestrekte armen wanneer het rood is en argeloos voortslenterend bij groen licht. “Dit is niet slechts een grapje, maar laat de harten van Elvis-fans een beetje sneller slaan”, zegt de burgemeester van Bad Nauheim, Klaus Kress.

lees verder onder de tweet met de Elvis-beeltenis in Bad Nauheim:

Bad Nauheim: „Stop, look an listen, baby“: Elvis-Ampel eingeweiht https://t.co/NV3DHU7J98 Hans-Werner Fittkau(@ HansWernerFittk) link

Elvis Presley woonde tussen oktober 1958 en maart 1960 in Bad Nauheim terwijl hij gelegerd was in het naburige stadje Friedberg. In dat stadje zijn de voetgangerslichten rond het Elvis Pressley-plein al sinds december vorig jaar opgetuigd met beeltenissen van de ‘King’.

In Friedberg staat Elvis bij rood licht bij zijn microfoon en doet hij bij groen licht zijn beroemde heupbeweging. Volgens burgemeester Kress bestaat er echter geen rivaliteit tussen de steden om ‘hun’ Elvis-erfenis. “We vullen elkaar juist aan. Deze keer was Friedberg de eerste.”

De afbeeldingen in Friedberg:

#Elvis rules traffic in #German place #Friedberg with his own traffic lights. pic.twitter.com/Ek2ATSjTAE ElvisDayByDay.com(@ elvisdaybyday) link