Elon Musk tweet zijn gsm-nummer naar miljoenen volgers Redactie

18u08

Elon Musk Het was niet zijn bedoeling, maar plots kon iedereen miljardair Elon Musk op zijn privé nummer bereiken. Musk deelde zijn gsm-nummer met 16 miljoen volgers op Twitter.

De oprichter van onder meer SpaceX en Tesla zond zijn nummer naar John Carmack, een Amerikaanse topman bij technologiebedrijf Oculus VR, maar deed dat niet in een privé bericht. Waarover Musk wou bellen is niet bekend, maar dat plots miljoenen volgers hem konden bellen, moest snel zijn opgevallen.

De tweet is intussen verwijderd. Wie het gsm-nummer nu belt krijgt geen miljardair aan de lijn. Het gesprek wordt automatisch doorgeschakeld naar een geluidsfragment uit het populaire computergame God of War. "Bij de goden het is je gelukt", begint het bericht. "Op een of andere manier heb je je weg naar mij gevonden, ik bied je mijn felicitaties en mijn respect aan."