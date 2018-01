Ella valt in slaap op trein na zorgelijk telefoontje. Bij ontwaken wordt ze verrast door fantastische geste van mysterieuze passagier Karen Van Eyken

30 januari 2018

Bron: Facebook, Focus, The Mirror 5 Het leukste van het web Ella Johannessen (23) had zaterdag op de trein met haar moeder gebeld en gesproken over haar financiële zorgen. Na het emotionele telefoontje viel ze in slaap. Maar bij het ontwaken vond ze een ongelofelijk geschenk dat was achtergelaten door een nobele onbekende.

"Ik was van streek over mijn financiële situatie", vertelde de jonge vrouw aan de Britse tabloid The Mirror. Toen ze afgelopen zaterdag met de trein onderweg was van Leeds naar Peterborough belde ze naar haar moeder. Ze besprak haar problemen. Na het heftige gesprek deed ze een dutje. Een half uur later werd ze weer wakker en deed een fantastische ontdekking.

De studente van de Beckett universiteit in Leeds barstte in tranen uit toen ze 100 pond (omgerekend 115 euro) op haar schoot vond. Zomaar. Achtergelaten door een onbekende die vermoedelijk haar emotionele telefoontje had gehoord. Dankzij het onverwachte cadeau moest ze niet in het rood gaan op haar rekening.

"Ik heb 18 verschrikkelijke maanden achter de rug waarin ik zowel mijn vader als zijn ouders verloor", zei de studente die het helemaal niet breed heeft. "Deze prachtige geste toont aan dat er nog goede mensen op de wereld zijn."

Ella deelde het hartverwarmende verhaal op Facebook. Zo hoopt ze de barmhartige Samaritaan te vinden die de ongelofelijke daad zaterdag stelde op de trein van Leeds naar Peterborough. Ondanks het feit dat het wondermooie gebaar viraal is gegaan, heeft ze haar reddende engel nog niet gevonden.