Elke week staat autistisch jongetje (6) te wachten op zijn beste vrienden: de vuilnismannen

Maak kennis met Noah Cooper, het 6-jarige Amerikaanse jongetje dat de harten van velen verwarmt dankzij zijn speciale vriendschap met de lokale vuilnismannen. Elke donderdag opnieuw staat het ventje 's ochtends vroeg te wachten tot die grote vuilniswagen weer komt en vliegt hij de twee afvalophalers in de armen.

“Het begon een half jaar geleden”, vertelt mama Tracey Cooper uit West Virginia. “Hij zag de vuilnismannen en wilde hen een knuffel gaan geven. Ik hield de medewerkers tegen en legde uit dat Noah autistisch is en heel graag een knuffel wil. Ze sprongen meteen uit hun truck voor een warme omhelzing.”



Sindsdien staat Noah elke week klaar om vuilnismannen Jacob en Mark in de armen te vliegen. En hoewel hij meestal heel snel verlegen weer naar mama loopt, wil hij elke donderdagochtend opnieuw - op afvalophalingsdag - die knuffel van de stoere vuilnismannen.

Waarom Noah zo enthousiast is over de afvalophalers? “Hij houdt heel veel van grote trucks en vindt het heerlijk om te zien hoe de ophalers de zakken er achteraan ingooien”, legt Tracey uit. Af en toe krijgen de twee ook een cadeautje van hun kleine vriendje. Zo krijgen ze soms zelfgemaakte koekjes of een drankje toegestopt.



“We zetten zelfs de wekker zodat we de vuilnismannen zeker niet missen”, aldus nog mama Tracey. “En als we om de één of andere reden toch niet op tijd buiten staan, dan wachten ze speciaal op ons. Ze willen hun kleine fan niet teleurstellen”, klinkt het dankbaar. “Ze hebben hem zelfs een stoeltje gegeven zodat hij zittend kan wachten.” En Jacob en Mark gaven Noah nog cadeaus: een speelgoedvuilniswagen en een pet van het afvalbedrijf.

Wat Noah wil worden als hij groot is? Vuilnisman natuurlijk.

