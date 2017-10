Elke keer weer komt paralympiër met de beste Halloweenkostuums op de proppen. Ook nu haalt hij een heerlijk staaltje humor uit de kast ADN

16u58 0 http://joshsundquist.com/ - Het leukste van het web Josh Sundquist was amper negen jaar oud toen hij te horen kreeg dat hij kanker had. De dokters gaven hem een overlevingskans van 50%. Een zware reeks chemotherapie volgde en hij moest zelfs zijn linkerbeen laten amputeren. Ondanks alles gaf hij niet op, integendeel. Toen hij 13 jaar was, werd hij officieel kankervrij verklaard en besloot hij zoveel mogelijk uit het leven te halen. Nu is Josh een bekende paralympische skiër en een gevierd halloweenicoon, die elk jaar weer op de lachspieren werkt met heerlijke zelfspottende kostuums.

Josh Sundquist is de enige die het ooit tot zowel het paralympische skiteam als het Amerikaans Amputee Soccer-team schopte. Dankzij zijn geweldige spirit maakt hij verder furore als motivatiespreker, schrijver en Youtuber, maar dus ook als grote halloweenfan. Mensen van over heel de wereld kijken elk jaar uit naar wat voor geweldig kostuum hij voor Halloween uit zijn mouw zal schudden. Hij maakt er immers een sport van om zijn handicap voluit en met een heerlijke humorsaus ‘uit te spelen’ in zijn kostuums. Passeerden al de revue: Lumière van 'Belle en het Beest', een flamingo en een half verorberd koekje uit 'Shrek'.

“Hoe ik met tegenslagen en mijn handicap omga? Met humor”, vertelt de paralympiër. “Je kan zeggen dat ik met mijn halloweenkostuums zelfs "vier" dat ik anders ben.” Jaar na jaar overtreft hij zichzelf met zijn creaties voor Halloween en 2017 is niet anders. Hieronder een overzicht van zijn verkleedpartijtjes van de laatste jaren én het kostuum waarmee hij dit jaar uitpakt.

http://joshsundquist.com 2010: Het koekje uit Shrek.

http://joshsundquist.com 2012: een speelse referentie naar de film 'A Christmas Story'

http://joshsundquist.com 2013: een acrobatische flamingo.

http://joshsundquist.com 2014: een tafelvoetbalspeler.

http://joshsundquist.com 2016: Lumière van Disney-klassieker 'Belle en het Beest'.

http://joshsundquist.com 2017: Teigetje van Winnie De Poeh.

Here’s my Halloween costume! pic.twitter.com/KhgcfP1exO Josh Sundquist(@ JoshSundquist) link