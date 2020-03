Eindelijk kankervrij: prachtige tranen bij Matt (19), die na lange strijd genezen is ADN

05 maart 2020

14u18

En of deze tiener blij was dat hij die verdomde bel aan het einde van de ziekenhuisgang kon luiden. Eindelijk kankervrij, na een jarenlange strijd. Letterlijk een nieuw begin inluiden. "De mooiste dag van mijn leven", zegt de 19-jarige Matt Driscoll over het moment.

Het gespecialiseerde kinderkankerziekenhuis Akron Children’s Hospital deelde in januari deze opvallende video, die nu plots viraal gaat.

Op de beelden is te zien hoe de 19-jarige Matt uit Akron, in de Amerikaanse staat Ohio, overweldigd door emoties en onder luid gejuich het einde van zijn strijd tegen kanker viert in de hal van het ziekenhuis. Een wit lint dat zijn aankomst bij de ‘finish’ aanduidt, moet er eerst met brute kracht aan geloven. En dan volgt een echt kippenvelmoment. De prachtige mix van vreugdetranen, stoere oerkreten, knuffels vol liefde en het door de ontlading bijna kapot klingelen van de ziekenhuisklok beroert vele harten.

Wat je overkomt, is 10 procent van de ziekte. Hoe je erop reageert, is 90 procent Matt Driscoll

Positief blijven

De student bedrijfskunde kreeg in 2016 een zware diagnose: acute lymfatische leukemie, een vorm van bloedkanker. Vele ronden chemotherapie volgden.

“Ik had in nog geen miljoen jaar gedacht dat ik dit zou meemaken”, blikt Matt bij ‘Good Morning America’ terug naar die mokerslag. “Ik speelde al heel mijn leven basketbal en voetbal en had een geweldige conditie. Ik wist niet hoe ik het moest accepteren.”

De tiener probeerde wel altijd positief te blijven tijdens zijn behandeling. “Wat je overkomt, is 10 procent van de ziekte. Hoe je erop reageert, is 90 procent”, zegt hij.

Ontlading

En dan de ontlading. Heerlijk voor Matt om dat met zijn allerbeste vrienden, ouders Ann en Jerry, en het ziekenhuispersoneel dat hem behandelde, te kunnen vieren. “Toen ik door die gang stapte, kreeg ik flashbacks van wat ik de afgelopen drieënhalf jaar heb doorstaan”, zegt hij. “Om er eindelijk klaar mee te zijn... Het was overweldigend. Dat was, zonder twijfel, de mooiste dag van mijn leven.”