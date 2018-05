Efteling zoekt honderd singles voor sprookjesdate Sven Van Malderen

31 mei 2018

17u42

Efteling zoekt honderd singles voor sprookjesdate

31 mei 2018

De Efteling zoekt honderd vrijgezellen die op 30 juni een sprookjesdate willen beleven. De liefde van je leven leren kennen op de Vliegende Hollander, hoe fijn zou dat niet zijn? Eén serieus minpunt wel: deelnemers aan de wedstrijd moeten ouder zijn dan achttien jaar én in Nederland wonen.

De vonk springt sneller over bij een dolle rit op de achtbaan dan bij een chic diner, dat is wetenschappelijk bewezen. Een beter concept kon het pretpark -in samenwerking met datingsite Lexa- dus niet bedenken. Aan de hand van verschillende opdrachten zullen de singles van dienst elkaar beter leren kennen.

Wie zijn/haar kans wil wagen, moet via een online formulier enkele vragen beantwoorden. Wat je motivatie is bijvoorbeeld en wat het meest indrukwekkende moment uit je leven is. Origineel uit de hoek komen is dus de boodschap. Maar vooral: volgende keer toch ook maar de Belgen een kans gunnen, beste organisatoren?