Efteling-medewerkers verkopen gratis geschenk op Marktplaats en krijgen daar tientallen euro’s voor Tom van der Meer

08 april 2019

20u57

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web “Een echt collectorsitem”, adverteert een Nederlandse medewerker van de Efteling op Marktplaats. Maar zelf is hij duidelijk niet zo gecharmeerd door het cadeautje dat hij kreeg van zijn werkgever. Net zoals tal van andere collega's verkoopt hij de gratis Efteling-poef. En daar krijgen ze honderden euro’s voor.

Om te vieren dat maar liefst 5.351.572 mensen het Nederlandse attractiepark de Efteling vorig jaar bezochten, gaf de directie alle medewerkers een gratis poef. Daarop hangt een groot label met het bezoekersaantal. Speciaal gemaakt voor de Efteling, blijkt ook uit het kleine logootje dat eraan genaaid is. Een leuke geste voor de mensen die dag in dag uit de attracties draaiende houden.



Maar niet iedereen is daar even blij mee. Wie sinds twee dagen de trefwoorden “Efteling” en “poef" ingeeft op Marktplaats vindt allerlei medewerkers die van hun cadeautje af willen. Hij past niet in het interieur of is gewoonweg te groot voor in huis.

Bieden

“Zware kwaliteit”, staat bij een advertentie vermeld. En “inclusief originele doos waar je een draak van kan maken”. “Is in nieuwstaat en een uniek collectorsitem”, schrijft een ander. En ook belangrijk: “Niet verkrijgbaar in winkel of webshop.”

Het lijkt aan te slaan bij de echte Efteling-fans. In korte tijd zijn op de meeste poefs al tientallen euro’s geboden. Enkele bieders willen de poef zo graag kopen dat ze er meer dan 200 euro aan geven. Zo maken de verkopers van het cadeau van hun baas nog een leuke kleine bonus.

Tevreden medewerkers

De overgrote meerderheid van de medewerkers waardeert de poef overigens wél, zegt een woordvoerder van het attractiepark. “We hebben heel veel leuke reacties gehad. Soms kwamen er wel drie van die grote pakjes per gezin, omdat er ook veel families bij ons werken.”

Of het erg is dat sommige poefen op Marktplaats staan? “We wisten dat vast niet alle medewerkers er blij mee zouden zijn. Dat ze nu bij een Efteling-fan terecht komen, vinden we natuurlijk ook heel leuk.”