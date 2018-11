Efteling lanceert foute kersttrui met sneeuwvlokjes en sprookjesfiguren HR

17 november 2018

06u42

Bron: Efteling 0 Het leukste van het web Efteling heeft wintertruien voor volwassenen gelanceerd. Ze zijn verkrijgbaar in het blauw en rood en zijn versierd met sneeuwvlokjes, sterretjes en schaatsende sprookjesfiguren.

De truien kosten 30 euro en zijn beschikbaar in het blauw en rood in de maten S, M, L, XL en XXL. Ze zijn helaas niet online te bestellen. Wie er eentje wil scoren, moet dus naar de Efteling. Ze worden alleen verkocht in de drie souvenirwinkels in het park: Efteldingen bij de hoofdingang, In den Ouden Marskramer tegenover het Carrouselpaleis en Jokies Wereld naast Carnaval Festival. Bovendien gaat het volgens het pretpark om een beperkte oplage. Hoeveel truien er precies gemaakt zijn, wil de Efteling niet kwijt. “Met deze wintertruien steel je sowieso de show tijdens het kerstdiner”, laat een woordvoerder van Efteling weten.

