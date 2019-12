Eerste Kerst zonder mama: de kinderen van Marnix zorgen voor een hartverwarmend moment HLA

24 december 2019

16u22

Wanneer er voor het eerst gevierd moet worden zonder een geliefde, kunnen de feestdagen voor moeilijke momenten zorgen. De kinderen van Marnix moeten voor het eerst Kerst vieren zonder hun mama. Toch hebben ze samen met Qmusic-DJ Maureen op een wel heel bijzondere manier aan hun papa laten weten hoe graag ze hem zien.

Wat als je voor één dag al je zorgen kan vergeten? Met die vraag gaat Qmusic-dj Maureen Vanherbergen elke week aan de slag in de reeks Pretty Shining People. Deze week helpt ze Melanie, Dimitri en Stephanie om hun papa te verrassen. Zij moesten enkele maanden geleden onverwachts afscheid nemen van hun mama, die uit het leven stapte. (lees verder onder de foto)

Zoon Dimitri neemt papa Marnix mee op een fietstocht, terwijl zijn zussen een verrassingsfeest voorbereiden met de voltallige familie. In de hoofdrol een boom vol kleine roodborstjes: “Toen mama iedere dag in de veranda zat, kwam er altijd een roodborstje in de tuin. Voor haar was dat haar mama die iedere dag op bezoek kwam. Onze papa zit nu altijd in de veranda op dezelfde plaats als mama, en hij ziet het roodborstje nog altijd komen. Voor hem is het onze mama die elke dag op bezoek komt,” vertelt dochter Melanie. (lees verder onder de foto)

Wanneer Marnix zijn hele familie en de boom met roodborstjes te zien krijgt, is hij even overmand door emoties: “Prachtig... Dit is echt een verrassing. Da’s ons Hildeke die er hier bij is.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.