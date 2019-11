Eenzame oud-strijder overrompeld na handgeschreven oproep voor etentje op Veteranendag jv

12 november 2019

18u38

Bron: WMTW 1 Het leukste van het web “Zou iemand een lokale mindervalide oud-strijder mee uiteten willen nemen op Veteranendag? Geen auto, ik trakteer, Dale.” Dat was de boodschap die de Amerikaanse veteraan Lyndon Dale Flowers (63) uit Maine samen met zijn telefoonnummer bij de plaatselijke kapperszaak achterliet. Het kattebelletje belandde op Facebook en Dale werd overspoeld met reacties.

Wij vieren op 11 november - gisteren - Wapenstilstand en in de VS is het dan Veteranendag, het moment waarop ze de oud-soldaten herdenken en in de bloemetjes zetten. Dale Flowers is zo’n oud-strijder die dit jaar geen date vond om mee te gaan dineren op Veteranendag. Maar zijn handgeschreven oproep om toch nog een tafelgenoot te vinden viel niet in dovemansoren. Het briefje hing hij op bij de kapper. Coiffeuse Heather Jeselskis Swift was er zo door gecharmeerd dat ze het op haar Facebook plaatste. Al snel ging het vanaf dan viraal.

Ook de reacties bleven niet uit. Onder anderen Sandy Washer zag het op de sociaalnetwerksite passeren en zei meteen: “Dineren lukt niet, maar lunchen wél”. Washer heeft een boon voor veteranen. Haar vader diende 20 jaar in het leger. Met haar gezin reed ze naar Flowers, veertig minuten verder, en samen gingen ze lunchen.

Washer was lang niet de enige die bereid was om Flowers gezelschap te houden. “Ik kreeg telefoontjes vanuit het hele land”, zegt hij. Flowers werd overrompeld met berichtjes van Florida tot Californië. Hij heeft inmiddels zelfs al goede vooruitzichten voor Thanksgiving en kerstmis.

Flowers kreeg er een heel warm gevoel van. Hij hoopt dat de mensen eenzame oud-strijders in hun eigen gemeenschap niet zullen vergeten.